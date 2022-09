TGS 2022 : vivez le Tokyo Game Show 2022 en VR grâce à une application disponible en PC VR et Oculus Quest

Le Tokyo Game Show 2022 a ouvert ses portes cette nuit et il va durer jusqu'au 18 septembre. Ce retour à un salon physique ouvert au public n'a pas empêché les organisateurs de renouveler l'expérience de visite virtuelle initiée lors de la période de la pandémie de COVID 19. Certes, cela ne remplace pas le plaisir de fureter au milieu des allées du côté de Tokyo, mais l'initiative est louable et finalement assez amusante surtout en réalité virtuelle. Malheureusement, les anglophobes ne seront pas aidés, car tout est en japonais ou anglais.

Pour accéder à cette visite ludique, il suffit d'aller sur le site officiel TGSVR 2022 et de télécharger l'application gratuite correspondant à votre casque VR. À noter, comme pour l'expérience, le site est uniquement disponible en japonais ou en anglais et il est réticent à Google Traduction. Si vous avec un Meta Quest 1 ou 2 et que vous voulez profiter de l'expérience en autonome, l'application est disponible sur l'Applab. Téléchargez-là et l'installation se fait toute seule. Si vous êtes plutôt sur PC, l'application pour Oculus (Rift, Rift S, Quest 1 et 2) est là et la version PC VR (HTC VIVE, HTC VIVE Pro, Valve Index...) est ici. Il faut décompresser le fichier zip dans « C:Program Files » et créer un raccourci vers « TGSVR2.exe » sur le bureau.

Une fois connecté, il faut chausser son casque VR, se créer un profil (pas d'e-mail demandé) et, éventuellement, associer son compte Twitter pour pouvoir partager directement les photos prises dedans. Une fois passé le tutoriel de prise en main, il est donc possible de se promener dans différents espaces où les éditeurs partenaires ont créé des stands virtuels avec des vidéos, des courses, des codes, mais aussi des liens vers leur site web. La qualité graphique des endroits fréquentés passe du passablement moche au plutôt joli, mais offre globalement une expérience sympathique. Petit bémol, gênant quand même, nous n'avons pas réussi à avoir du son lors de nos différents essais (même après avoir fait un tour dans les paramètres dédiés). Pour finir, afin de motiver les visiteurs que nous sommes, les organisateurs du TGS 2022 ont créé une quête avec pas moins de 72 actions à faire ou objets à collecter. Voilà de quoi tenir un moment les collectionneurs dans l'âme.

