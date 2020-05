Square Enix : pas de conférence, mais des annonces individuelles prévues pour cet été

Cela faisait deux ans que Square Enix côtoyait les grands éditeurs habituels avec sa propre conférence à l'E3. Mais vous le savez, l'édition 2020 a été annulée, obligeant les entreprises à revoir la façon dont ils allaient faire leurs annonces.

L'éditeur n'avait pas encore annoncé comment il allait rebondir sans le salon de Los Angeles, ce qu'il a fait à l'occasion d'un bilan financier avec ses investisseurs cette semaine. Selon les journalistes présents, il aurait confirmé qu'il ne proposerait pas de Square Enix Live ou d'autre forme de conférence, car ce genre de présentation demande un temps de préparation important, qui plus est rallongé en télétravail.

Ce n'est pas pour autant que Square Enix restera mutique tout l'été, car il prévoit des annonces individuelles dans les mois qui viennent. L'équipe a déjà un beau line-up pour les mois à venir, entre Marvel's Avengers, Dying Light 2, Outriders, Circuit Superstars, Babylon's Fall, ou encore une production Deck Nine Games. À plus long terme, de nouveaux Kingdom Hearts et la suite de Final Fantasy VII Remake sont prévus, mais d'autres jeux à même de nous occuper d'ici là pourraient peut-être être annoncés bientôt.