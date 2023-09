Parasite Eve : Aya Brea fait son retour chez Square Enix, mais pas comme nous l'espérions

Cela fait de très nombreuses années que les joueurs du monde entier espèrent le retour de la licence Parasite Eve avec un épisode inédit. L'année dernière, une maigre lueur d'espoir avait surgi lorsque la marque « Symbiogenesis » avait été déposée au Japon, avant de vite s'éteindre puisque ce n'était que pour des NFT sans aucun lien avec l'univers d'Aya Brea... Il faut dire que le nom Parasite Eve ne peut pas être utilisé par Square Enix pour de nouveaux jeux, d'où un troisième épisode sur PSP qui se nommait The 3rd Birthday. Et pourtant, c'est bien sous son intitulé d'origine que la série vient de faire son retour chez l'éditeur, mais pas de la manière dont nous aurions pu l'espérer. En effet, il ne s'agit donc pas d'un nouveau projet, mais d'une collaboration qui fait tout de même bien plaisir et qui prend place dans le gacha à succès qui va célébrer ses 8 ans au Japon, Final Fantasy: Brave Exvius.

Le jeu disponible pour les appareils sous Android et iOS a donc droit à du contenu Parasite Eve jusqu'au 11 octobre prochain au travers de deux évènements in-game : Influence of Deep où il faut affronter Mitochondria Eve et Birth of the Ultimate Being. L'attrait principal est évidemment la Néo Vision d'Aya Brea avec sa Vision Card Mitochondria Eve en l'éveillant de EX+1 à EX+3, ainsi que la carte Blood Moon. La Néo Vision de Lehftia est elle offerte en bonus de connexion, entre autres, et plusieurs récompenses sont promises si les joueurs atteignent les 2 000 réactions sur les réseaux sociaux. Un beau fond d'écran pour mobiles a également été partagé.

Si vous souhaitez découvrir les origines de la licence, le roman Parasite Eve d'Hideaki Sena est disponible en ebook à la Fnac au prix de 8,32 €, en anglais.

