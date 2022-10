Parasite Eve : Square Enix dépose la marque Symbiogenesis, bientôt le retour d'Aya Brea ?

Le catalogue de franchises de Square Enix s'est un peu allégé récemment avec la vente de Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal (Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain, etc3) à Embracer. Mais le studio japonais en a encore un tas en réserve, certaines un peu oubliées.

Mais voilà que Square Enix vient de déposer la marque « Symbiogenesis » au Japon. Un terme qui se traduit par « Symbiogenèse » en français et qui désigne deux organismes fusionnant entre eux pour ne créer qu'un seul nouvel organisme. Oui, cela fait clairement écho au scénario de Parasite Eve.

Mais pourquoi un tel nom ? Eh bien, Dusk Golem rappelle que la marque Parasite Eve est détenue par Hideaki Sena, auteur du roman éponyme qui a inspiré un film puis les jeux de Square Enix. Suite à quelques discussions, l'éditeur japonais a eu le droit de conserver le nom pour les deux premiers jeux (et leurs rééditions), mais si un nouvel opus doit voir le jour, il devra utiliser un autre nom. C'est pour cela que le jeu PSP s'appelle The 3rd Birthday, et si quatrième opus il doit y avoir, il ne s'appellera pas Parasite Eve 4, mais pourquoi pas Symbiogenesis.

Bien évidemment, il n'y a rien de confirmé ici, Square Enix n'a fait que déposer un curieux nom de marque, mais les fans espèrent évidemment le retour d'Aya Brea dans un nouveau jeu.