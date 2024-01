Square Enix : moins de jeux, mais de meilleure qualité

Ces dernières années, Square Enix a sorti en tant qu'éditeur de nombreux jeux, mais certains ont été pas mal boudés par les joueurs. Marvel's The Avengers, Marvel's Guardians of the Galaxy, Babylon's Fall ou encore Forspoken ont été des échecs commerciaux, Bloomberg évoquait en septembre dernier la volonté de Square Enix de mieux structurer ses équipes de développement.

Quelques semaines plus tard, le studio japonais tenait un bilan financier, l'occasion d'échanger avec les actionnaires, le rapport vient enfin d'être mis en ligne. Takashi Kiryu, président de Square Enix, évoque ici sa volonté de mieux choisir ses projets. Moins de jeux, mais de meilleure qualité :

Je souhaite structurer notre manière de développer afin que nous puissions garantir une meilleure qualité de chaque titre en réduisant notre programmation.

Si le studio japonais peut évidemment compter sur Final Fantasy et Dragon Quest pour se maintenir la tête hors de l'eau, il veut désormais mieux sélectionner ses projets, quitte à en faire moins. Cela n'empêchera pas le studio de prendre quelques risques, il rappelle que PowerWash Simulator, qu'il édite, a été un vrai succès critique et commercial l'année dernière. Takashi Kiryu précise enfin que si le marché vidéoludique oscillent entre les blockbusters AAA et les jeux indépendants, Square Enix a sorti plusieurs jeux qui se situent entre les deux catégories, il doit mieux les vendre en tant que tels à l'avenir.

Pour rappel, le studio sortira le mois prochain Final Fantasy VII Rebirth, que vous pouvez précommander à partir de 60,49 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.