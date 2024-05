Dragon Quest : Square Enix fait du ménage du côté de ses jeux sur mobiles...

Si la journée est plutôt aux célébrations du 38e anniversaire de Dragon Quest, avec pour l'occasion de légères nouvelles du projet Dragon Quest III HD-2D Remake et un commentaire de Yūji Horii au sujet de Dragon Quest XII: The Flames of Fate, les récentes actualités entourant la série ne sont pas toutes au beau fixe. En effet, en fin de semaine dernière, Square Enix a effectué deux annonces qui ont pu décevoir les fans japonais, à savoir la fin de service de deux jeux sortis sur mobiles ces dernières années.

Le premier d'entre eux est donc Dragon Quest Champions, un Action-RPG développé par Omega Force et qui avait été lancé le 13 juin 2023 dans l'Archipel sur iOS et Android. Il proposait de l'exploration en monde ouvert et un mode Battle Royale PvP à 50 joueurs. Comme annoncé sur le site officiel, les joueurs ont donc jusqu'au 30 juillet 2024 à 15h00 heure locale pour en profiter. L'éditeur prévoit tout de même de sortir un Adventure Log qui permettra de voir les données liées au jeu après sa fermeture.

L'autre projet qui va disparaître est un peu plus ancien, Dragon Quest: Keshi Keshi!, un puzzle game façon match 3 lancé le 1er décembre 2021 et dont une version occidentale devait voir le jour. Son site officiel indique qu'il baissera le rideau le 31 juillet 2024 à 15h00 heure locale.

Clairement, Square Enix est actuellement en train de faire du ménage pour préparer son avenir, d'où les pertes colossales enregistrées.

Du côté des jeux disponibles dans nos contrées, vous pouvez craquer pour Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres sur Switch, vendu 44,09 € sur Amazon.