Dragon Quest XI S va être retiré de l'eShop, Square Enix s'explique

Alors que nous avons pu profiter de Dragon Quest III HD-2D Remake en fin d'année dernière et que le reste de la trilogie suivra cette année avec Dragon Quest I & II HD-2D Remake, ce n'est pas le prochain épisode numéroté qui donne de ses nouvelles, mais plutôt le dernier en date et plus particulièrement sa déclinaison sur Switch, Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Édition Ultime. Sortie en septembre 2019, cette version a été éditée par Nintendo à l'international. Eh bien, sachez que Square Enix vient d'annoncer qu'elle ne sera plus disponible sur l'eShop à partir de ce samedi 1er février 2025. Bon, inutile de jouer la carte du suspense, ce n'est évidemment que temporaire, explication.

Comme l'indique le message en anglais, le but de ce retrait est d'effectuer des mises à jour mineures du côté du listing de la boutique en ligne. Oui, cela rappelle évidemment les cas récents de Triangle Strategy, qui a disparu un mois avant de faire son retour, et d'Octopath Traveler premier du nom, sauf que cette fois le motif est bien plus clair. Si vous le possédez dans votre ludothèque, rien ne va changer pendant cette période, qui si nous en croyons les deux cas évoqués, ne devrait pas durer plus d'un mois.

Là encore, il devrait juste s'agir d'un changement d'éditeur, passant de Nintendo à Square Enix, qui semble vouloir avoir le total contrôle de ses productions.

