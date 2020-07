Dragon Quest XI S : il y aura un downgrade visuel, merci l'édition Switch...

Grande surprise, Square Enix a annoncé la venue de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée – Édition Ultime sur PS4, Xbox One et PC. Seulement voilà, la firme vient de partager quelques informations à ne pas négliger... Comme ? Si vous avez déjà le jeu sur la console de Sony Interactive Entertainment et que vous souhaitez mettre la main sur cette nouvelle version, il faudra repasser à la caisse.

Notez qu'il s'agira d'un titre « différent », la géant a donc stipulé :

Je possède déjà la version PS4 de Dragon Quest XI. Est-il possible de passer à Dragon Quest XI S ? Malheureusement, ce n'est pas possible. Qu'adviendra-t-il des trophées que j'ai obtenus dans Dragon Quest XI sur PS4 ? Il s'agit d'un titre complètement distinct de Dragon Quest XI. La bibliothèque des trophées est donc également à part.

Gros point à prendre en compte, les graphismes aussi seront différents. Attendez-vous donc à voir des textures moins travaillées...

Il s'agit d'un portage de l'édition Nintendo Switch, les graphismes ne sont donc pas les mêmes que ceux du Dragon Quest XI original. Veuillez noter, cependant, que la résolution et le framerate sont au moins aussi bons que pour la version de base.

Oui, comme vous de le lire, il s'agira du portage de la version Switch, ni plus, ni moins... La date de sortie de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition est fixée au 4 décembre prochain. Si vous êtes pressés, le jeu de base sur PS4 est disponible dès maintenant à 24,99 € sur Amazon.