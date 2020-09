Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée - Édition Ultime, un point sur les ventes et un trailer spécial TGS 2020 pour les portages

Dragon Quest XI est d'abord sorti sur PS4 et 3DS au Japon, puis sur PS4 et PC en Occident, avant d'accueillir un Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée - Édition Ultime avec bien des améliorations sur Switch. Bonne nouvelle pour les fans et les retardataires, cette dernière version est maintenant prévue sur PS4, Xbox One et PC via Steam et l'Epic Games Store pour la fin d'année.

Côté contenu, pas de surprise, nous retrouverons le jeu de base et les histoires secondaires, le mode rétro 2D, l'audio en japonais et en anglais, l'univers 16 bits de Chronopolis et bien plus. En revanche, côté technique, c'est la douche froide : le portage sera basé sur la version Switch, et n'aura pas des graphismes aussi détaillé que Dragon Quest XI tout court... Malgré tout, si vous désirez connaître les spécificités de l'Édition Ultime, Square Enix nous les rappelle dans une bande-annonce spéciale pour le TGS 2020.



L'éditeur en profite pour annoncer que les différentes déclinaisons du jeu ont dépassé les 6 millions d'exemplaires expédiés et téléchargés à travers le monde ! Ce chiffre devrait encore grossir avec les éditions PS4, Xbox One et PC de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée - Edition Ultime, dont la date de sortie est calée au 4 décembre 2020, et que vous pouvez déjà précommander sur Amazon.fr pour 39,99 €.

