Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée – Édition Ultime annoncé et daté sur Xbox One, PS4 et PC

Le pré-show du Xbox Games Showcase par Geoff Keighley nous a permis de découvrir quelques surprises, à commencer par l'annonce de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée – Édition Ultime sur Xbox One ! Il s'agit d'ailleurs du premier DraQue à arriver sur une plateforme du constructeur. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, car les PS4 et PC, où le jeu n'était jouable qu'avec sa version de base, vont aussi accueillir cette Definitive Edition.



Si vous n'êtes pas familiers avec le RPG de Square Enix, voici comment il est décrit sur le site officiel de Xbox, avec un point sur les spécificités de l'Édition Ultime.

Qu’est-ce que Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition ? Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition est une aventure épique, immense, qui vous met dans la peau d’un jeune héros connu sous le nom de l’Éclairé. Chassés par un ennemi puissant, votre équipe, constituée d’amis et d’alliés, et vous devrez entamer une quête qui vous mènera par-delà les continents et les dangereux océans. Vous affronterez des ennemis redoutables au sein de combats au tour par tour au rythme soutenu, récolterez et confectionnerez de nouveaux équipements et apprendrez enfin l’existence d’une entité qui menace de détruire le monde. Quelles sont les nouveautés de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition ? Dans sa version Definitive Edition, le jeu propose des textures améliorées, affinées, mais aussi du contenu scénarisé supplémentaire et une bande originale orchestrale. Voici quelques nouveautés : Nouvelles quêtes annexes pour vos compagnons – Les personnages secondaires de Dragon Quest XI font partie des plus séduisants du genre. Cette édition inclut de nouvelles quêtes annexes et des aventures absentes du volet originel, pour que vous puissiez apprendre à mieux les connaître.

Mode 2D – Vous pourrez profiter du jeu et de ses graphismes 3D détaillés, mais si vous souhaitez célébrer les racines de la série, vous pourrez également décider de vivre l’aventure en deux dimensions. Vous pourrez également passer d’un style visuel à l’autre à tout moment.

Le Monde de Tickington en version 16-bit – Cette mission annexe vous permet de visiter des lieux iconiques issus des précédents épisodes de Dragon Quest, remplis de personnages avec qui parler et de quêtes à accomplir.

Piste audio japonaise – Vous pourrez découvrir le jeu dans son intégralité, contenu additionnel compris, avec les voix japonaises.

Mode Photo – Vous pourrez immortaliser les meilleurs instants de votre aventure grâce à un mode photo intuitif. Réorganisez vos personnages, faites-leur prendre la pose, changez l’angle de vue, et d’autres choses encore.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, selon son nom anglophone, a au passage vu sa date de sortie sur PS4, Xbox One et PC via Steam et Windows 10 calée au 4 décembre 2020. Cerise sur le gâteau, il sera inclus dans le Xbox Game Pass dès son lancement.

