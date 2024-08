GeForce NOW : 26 jeux rajoutés, dont un RPG de Square Enix et le dernier AAA d'Ubisoft

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur n'y va pas de main morte et rajoute 26 titres, dont le dernier jeu d'Ubisoft et un RPG de Square Enix, sans oublier « la nouvelle extension World Within » de World of Warcraft, déjà disponible en streaming. Ou plutôt The War Within.

Sans plus attendre, voici les nouveautés sur GeForce NOW, avec Star Wars Outlaws et Visions of Mana :

Endzone 2 (Nouvelle sortie sur Steam, 26 août) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 26 août) ; Age of Mythology: Retold (Nouvelle sortie sur Steam, Xbox, disponible sur PC Game Pass, accès anticipé le 27 août) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, Xbox, disponible sur PC Game Pass, accès anticipé le 27 août) ; Core Keeper (Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 27 août) ;

(Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 27 août) ; Star Wars Outlaws (Nouvelle sortie sur Ubisoft Connect, accès anticipé le 27 août) ;

(Nouvelle sortie sur Ubisoft Connect, accès anticipé le 27 août) ; Akimbot (Nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ; Gori: Cuddly Carnage (Nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ; MEMORIAPOLIS (Nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ; Visions of Mana (Nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 29 août) ; Avatar: Frontiers of Pandora (Steam) ;

(Steam) ; Cat Quest III (Steam) ;

(Steam) ; Cooking Simulator (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Crown Trick (Xbox, disponible sur Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur Microsoft Store) ; Darksiders Genesis (Xbox, disponible sur Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur Microsoft Store) ; Expeditions: Rome (Xbox, disponible sur Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur Microsoft Store) ; Heading Out (Steam) ;

(Steam) ; Into the Breach (Xbox, disponible sur Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur Microsoft Store) ; Iron Harvest (Xbox, disponible sur Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur Microsoft Store) ; The Knight Witch (Xbox, disponible sur Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur Microsoft Store) ; Lightyear Frontier (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Metro Exodus Enhanced Edition (Xbox, disponible sur Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur Microsoft Store) ; Outlast 2 (Xbox, disponible sur Microsoft Store) ;

(Xbox, disponible sur Microsoft Store) ; Saturnalia (Steam) ;

(Steam) ; SteamWorld Heist II (Steam, Xbox, disponible sur Microsoft Store) ;

(Steam, Xbox, disponible sur Microsoft Store) ; This War of Mine (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; We Were Here Too (Steam) ;

(Steam) ; Yoku’s Island Express (Xbox, disponible sur Microsoft Store).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible contre 159,72 € sur Amazon.