GeForce NOW : Cyberpunk 2077: Phantom Liberty et 26 jeux rajoutés au catalogue

NVIDIA rajoute encore un tas de jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Et, bien évidemment, le constructeur met cette semaine en avant Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, l'extension du FPS/RPG de CD Projekt, qui peut être joué avec le DLSS 3.5 et le Ray Reconstruction dans le Ray Tracing : Mode Overdrive.

Outre cette extension, ce sont pas moins de 26 nouveaux jeux qui sont rajoutés au catalogue de GeForce NOW, dont Quake II et Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, voici la liste complète :

These Doomed Isles (Steam, 25 septembre)

(Steam, 25 septembre) Paleo Pines (New release on Steam, 26 septembre)

(New release on Steam, 26 septembre) Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai ( Steam, 28 septembre)

( Steam, 28 septembre) Pizza Possum (Steam, 28 septembre)

(Steam, 28 septembre) Wildmender (Steam, 28 septembre)

(Steam, 28 septembre) Overpass 2 (Steam, 28 septembre)

(Steam, 28 septembre) Soulstice (Epic Games Store, gratuit le 28 septembre)

(Epic Games Store, gratuit le 28 septembre) Amnesia: Rebirth (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) BlazBlue: Cross Tag Battle (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) Bramble: The Mountain King (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) Broforce (Steam)

(Steam) Don Duality (Steam)

(Steam) Doom Eternal (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) Dordogne (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) Dust Fleet (Steam)

(Steam) Eastern Exorcist (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) Figment 2: Creed Valley (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) I Am Fish (Xbox)

(Xbox) Necesse (Steam)

(Steam) A Plague Tale: Innocence (Xbox)

(Xbox) Quake II (Steam, Epic Games Store et Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Steam, Epic Games Store et Xbox, disponible sur PC Game Pass) Road 96 (Xbox)

(Xbox) Spacelines from the Far Out (Xbox)

(Xbox) Totally Reliable Delivery Service (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) Warhammer 40,000: Battlesector (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Xbox)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 159,99 € sur Amazon.