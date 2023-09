Epic Games Store : un jeu de gestion fun offert la semaine prochaine, Soulstice et Model Builder gratuits dès maintenant

Nouvelle fin de semaine, nouveaux jeux offerts sur l'Epic Games Store. Jusqu'au jeudi 5 octobre 2023, nous sommes en effet invités à déverrouiller et conserver 2 titres bien différents sur la boutique : Model Builder de Moonlit pour s'improviser modéliste virtuel, et Soulstice, le jeu de rôle et d'action de Reply Game Studios.

Les résumés et liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Soulstice

L'équilibre des Royaumes Sacrés de Keidas est menacé lorsque des créatures puissantes et féroces appelées « Spectres » traversent le Voile pour envahir la région et ravager le monde des vivants. Les Spectres corrompent leurs victimes et prennent possession de leur corps, créant ainsi des monstres invincibles qui s'en prennent aux habitants. Les « Chimères », des guerrières hybrides nées de l'union de deux âmes, sont les seules à pouvoir protéger l'humanité.

Briar et Lute sont deux sœurs réincarnées sous la forme d'une Chimère. La transformation a doté Briar d'une force et d'une résistance surhumaines, tandis que Lute, sacrifiée afin de lier son âme à celle de sa sœur, est désormais un esprit doué de pouvoirs mystiques. Briar et Lute sont envoyées en mission pour libérer une ville en ruines ravagée par les Spectres, et découvrent que l'Ordre auquel elles appartiennent leur a réservé un rôle bien plus complexe.

Explorez un monde lugubre regorgeant de mystères, maîtrisez un système de combat riche, et incarnez la dualité des forces des deux sœurs dans ce récit d'apprentissage fantastique riche en actions, ennemis féroces et combats de boss stupéfiants.

Model Builder

Rejoignez la dernière tendance en matière de jeux de simulation, laissez libre court à votre créativité et créez de splendides modèles.

Découpez, assemblez, peignez et personnalisez vos modèles ! Construisez des avions, des tanks, des bateaux, des figurines et bien plus encore. Vendez vos créations pour récolter des sous et agrandir votre boîte à outils. Créez d’époustouflants modèles aux dimensions épiques que tous pourront admirer.