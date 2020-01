Epic Games Store : The Bridge gratuit cette semaine, le jeu de gestion préféré des fermiers offert ensuite

Tous les jeudis, à 17h00, c'est la même chose : Epic Games offre un ou plusieurs nouveaux jeux gratuits via l'Epic Games Store.

Au tour de The Bridge de remplacer Horace pour sept jours, le jeu de The Quantum Astrophysicists Guild nous invitant à jouer sur les perspectives et la gravité pour résoudre des énigmes dans des décors en noir et blanc.

The Bridge est un jeu de logique et puzzle qui force le joueur à réévaluer ses idées préconçues sur la physique et la perspective. C'est la rencontre d'Isaac Newton et de M. C. Escher. Jouez avec la gravité pour transformer le sol en plafond tout en vous aventurant à travers d'impossibles architectures.

Le titre peut être récupéré sans frais jusqu'au 30 janvier 2020, suite à quoi il sera relayé par Farming Simulator 19, l'épisode 2018 qui aura droit à un cycle de vie plus long que ses prédécesseurs grâce à l'absence de nouvel épisode cette année.