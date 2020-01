Epic Games Store : Horace gratuit cette semaine, un jeu qui joue sur les perspectives offert ensuite

Epic Games l'a confirmé : nous aurons encore droit régulièrement à des jeux gratuits sur l'Epic Games Store en cette année 2020.

Sundered avait permis à l'EGS de reprendre son rythme de croisière la semaine passée, et c'est désormais au tour d'Horace d'être offert. Vous pouvez le télécharger sans frais jusqu'au 23 janvier 2020.

L'histoire incroyable d'un petit robot à la poursuite d'une grande aventure ! Créé par deux personnes seulement, Horace vous offre plus de 15 heures de jeu de plates-formes passionnant et repousse les limites du genre grâce à un récit dramatique et des références à la culture populaire loufoques. Nostalgie garantie ! Plongez dans des heures d'aventure de gameplay varié, considéré par beaucoup comme le GOTY Indie 2019 ! Surmontez des défis originaux de plates-formes en 2D, déverrouillez des capacités de robot inspirées du genre metroidvania et découvrez de nombreux mini-jeux rétro dans votre quête pour réunir Horace et sa famille.

La semaine suivante, cela se passera toujours du côté de la scène indépendante, mais dans un style différent, car c'est The Bridge qui sera gratuit, pour jouer et réfléchir autour de nos idées reçues sur la physique et la perspective.

