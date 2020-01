Epic Games Store : Sundered gratuit cette semaine, un jeu de plateforme très côté offert par la suite

Fini la folie des fêtes de fin d'année pour l'Epic Games Store, qui ces derniers jours encore nous invitait à récupérer gratuitement trois AAA.

Il reprend désormais son rythme traditionnel avec des jeux offerts toutes les semaines. For the King devait à la base prendre la relève, mais Epic Games a finalement changé son programme, et c'est Sundered: Eldritch Edition qui le remplace au pied levé. Le metroidvania très apprécié aux graphismes dessinés à la main peut être obtenu du 9 au 16 janvier.

Sundered est un jeu de style « metroidvania » chaotique et dessiné à la main dans lequel vous devez résister ou succomber à d'anciennes puissances surnaturelles. Affrontez des hordes d'ennemis terrifiants dans un monde en constante évolution inspiré des œuvres de H. P. Lovecraft. Développé par les créateurs de Jotun, Sundered est un jeu qui réinvente ce genre intemporel et propose désormais un mode de coopération en local ! Vous incarnez Eshe, une voyageuse perdue dans un monde en ruines et piégée dans des cavernes en constante évolution regorgeant de hordes d'ennemis terrifiants. Exploitez la puissance de reliques corrompues en échange de votre humanité pour vaincre d'immenses boss. Résistez ou succombez.

La semaine prochaine, changement d'ambiance avec Horace, un jeu de plateforme avec un héros robot qui découvre la vie, au travers de scènes souvent décalées.