Cyberpunk 2077 : que vaut le jeu sur Stadia, GeForce Now et Shadow ? Parlons-en en live ce soir à 21h00 !

Difficile de ne pas savoir que Cyberpunk 2077 est sorti depuis quatre jours tant il fait polémique que ce soit sur les sites comme sur les réseaux sociaux. Pour rappel, les médias spécialisés, dont nous, n'avons pu tester le jeu que sur des PC et n'avons donc exprimé notre verdict que sur ce support. Cela a d'ailleurs été clairement exprimé dans notre test ici par une annotation présentant les caractéristiques de la machine utilisée. Malgré nos demandes, nous n'avons reçu les versions consoles (Xbox One et PS4) qu'après la sortie et cette pratique nous avait laissé quelques doutes sur ce que donneraient ces versions et nous les avions d'ailleurs exprimés lors de notre live d'avant la sortie du jeu. Depuis sa sortie publique, le couperet est tombé et même nos doutes les plus pessimistes ont été dépassés par des retours catastrophiques sur les versions PS4 et Xbox One (surtout sur les plus vieux modèles) qui ont engendré des pertes boursières énormes pour CD Projekt RED, une potentielle menace de procès de la part de Sony et même des excuses officielles de la part du studio.

Bref, bien que nous ferons un rapide point sur le sujet, ce qui va nous réunir ce soir, ce sera la possibilité de jouer avec Cyberpunk 2077 via les services de cloud gaming comme Google Stadia ou GeForce Now. Le premier propose, en prime, un bon plan qui permet de se voir offrir une manette et un Chromecast Ultra, soit un cadeau d'une valeur de presque cent euros, pour l'achat du jeu. Le second offre un bonus non négligeable, le RTX et il permet de jouer avec sa propre version qu'elle soit issue de GOG ou de Steam. Nous avons aussi testé la possibilité de jouer via notre compte Shadow, qui peine un peu à tenir ses promesses initiales, n'est toujours pas à jour du côté des cartes graphiques et doit se « contenter » d'une équivalence avec une GTX 1080. En plus clair, ici point de ray tracing et seulement 256 Go de stockage, ce qui est vraiment très peu.

Nous vous invitons donc pour un live YouTube dédié à ces trois plateformes afin de pouvoir vous donner notre avis, prendre le vôtre, mais aussi répondre à vos questions.

Au programme :



Un point sur la sortie de Cyberpunk 2077 ;

; Offre Stadia pour Cyberpunk 2077 ;

; Analyse Cyberpunk 2077 sur Stadia ;

sur Stadia ; Analyse Cyberpunk 2077 sur GeForce Now ;

sur GeForce Now ; Analyse Cyberpunk 2077 sur Shadow ;

sur Shadow ; Comparaison du jeu sur Stadia et GeForce Now.





Vous pouvez trouver le collector de Cyberpunk 2077 chez Micromania, au prix de 219,99 €. Pour rappel, le jeu est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia, en plus d'être jouable sur PS5 et Xbox Series X | S.

Lire aussi : UNBOXING de Cyberpunk 2077 : nos photos maison de l'édition collector