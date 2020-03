QuakeCon 2020 : la 25e édition déjà annulée à cause du COVID-19

Tous les évènements publics des prochaines semaines ont été annulés à cause de la pandémie de COVID-19. Mais pour ceux censés se dérouler cet été, il y a deux écoles : ceux qui continuent à aller de l'avant et aviseront plus tard si la situation empire, à l'instar de la gamescom 2020, et ceux qui décident de jeter l'éponge, comme pour la QuakeCon 2020.



Bethesda Softworks et id Software viennent d'annoncer la mauvaise nouvelle, plus de quatre mois avant la tenue de l'évènement. Le rassemblement festif autour des jeux des deux studios n'aura pas lieu, quand bien même il aurait dû s'agir de la 25e édition de cette convention qui existe depuis 1996. Nous n'aurons donc ni conférence, ni compétitions espoir, ni annonce à Dallas au Texas du 6 au 9 août, car les organisateurs ont estimé qu'il était difficile de planifier sereinement cet évènement, et encore plus de motiver des partenaires et bénévoles en ces temps de distanciation sociale.

À tous nos amis de la communauté QuakeCon, QuakeCon a toujours été un événement spécial pour nous et pour vous - un moment où nous nous réunissons pour jouer à des jeux et créer des liens qui, pour certains, ont duré un quart de siècle maintenant. Au cours des dernières semaines, nous avons passé beaucoup de temps à discuter de la façon dont nous pourrions encore aller de l'avant avec QuakeCon cette année, d'autant plus que c'est la 25e année de l'événement. Cependant, avec tous les défis et incertitudes logistiques auxquels nous sommes actuellement confrontés en raison de la pandémie de COVID-19, nous avons pris la décision difficile d'annuler la QuakeCon de cette année. La santé et la sécurité de nos employés, bénévoles, fournisseurs, sponsors et joueurs seront toujours notre priorité absolue, et en ces temps il ne semblait pas bon de parler d'un rassemblement alors que le rassemblement est la dernière chose que nous devrions faire en ce moment. Bien que nous ne sachions pas quel sera l'état de la pandémie en août, nous savons qu'il ne sera pas possible de terminer le travail et la planification avec des partenaires, des fournisseurs, des bénévoles et d'autres personnes qui sont nécessaires pour faire de QuakeCon un succès. Nous vous remercions tous - en particulier les bénévoles - pour tout votre travail dans la construction et le soutien de cet événement année après année. Nous espérons travailler avec vous pour trouver d'autres façons de célébrer l'esprit de QuakeCon en août, et nous attendons avec impatience le retour de cet événement incroyable l'année prochaine. Jusque-là, soyez en sécurité, prenez soin les uns des autres et jouez à des jeux.

Paix, amour et fusées, id Software et Bethesda Softworks

Souhaitons tout de même le meilleur à id Software et Bethesda Softworks pour qu'ils reviennent pour une QuakeCon 2021 encore plus forte.