gamescom 2020 : le salon aura lieu à coup sûr, « au moins au format numérique »

Le COVID-19 a déjà eu raison de l'E3 2020, alors tous les regards sont désormais tournés vers la gamescom 2020, qui a un boulevard pour devenir le salon incontournable de cette année de sortie des PS5 et Xbox Series X. Aux dernières nouvelles, les organisateurs maintenaient l'évènement, mais ils précisent désormais leur stratégie dans un nouveau communiqué.

Première chose, la gamescom 2020 aura lieu à coup sûr du 25 au 29 août, « au moins au format numérique ». Il est dit ici qu'une décision sera prise à la mi-mai quant à savoir si l'évènement se déroulera exclusivement en ligne, ou s'il aura bel et bien lieu en physique au Koelnmesse de Cologne avec tout de même des « changements à apporter afin d'assurer pleinement la santé de tous les visiteurs ». Si les festivités sont maintenues, le programme et les exposants seront détaillés le moment venu, et si elles sont annulées, les organisateurs s'engagent à rembourser les billets des visiteurs et professionnels ayant déjà réservé leurs pass.

Quoiqu'il arrive, la gamescom 2020 verra son offre numérique améliorée, avec « de nouveaux modules », un direct gamescom now renforcé et une conférence gamescom Opening Night Live toujours de la partie. Que nous puissions nous rendre à Cologne ou non, la fin août devrait être le théâtre de bien des révélations et présentations.