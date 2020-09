Golden Joystick Awards 2020 : la 38e édition du show passe au numérique et aura lieu en novembre

Après les récentes complications dues à la pandémie de coronavirus, les éditeurs et développeurs se sont adaptés et ont remplacé leurs salons classiques par des conférences numériques. Ubisoft, Bethesda, CD Projekt, Electronic Arts... la liste est longue. C’est maintenant au tour des Golden Joystick Awards de faire confiance à YouTube ou Twitch pour diffuser leur évènement. Vous avez bien lu, la 38e édition du show nous donne rendez-vous en novembre pour un évènement connecté. Au programme, des trailers inédits, de nouvelles annonces, le tout orchestré par des célébrités.

Sachez également que la lise des jeux sélectionnés pour l’occasion sera présentée d’ici la fin septembre. L’année dernière, c’est Resident Evil 2 Remake qui avait remporté la victoire et en 2018, God of War remportait le trophée. Daniel Dawkins, content director, espère qu’il réunira encore plus de monde que l’an dernier.

Il a stipulé ainsi :

Nous sommes ravis de réinventer les Golden Joystick Awards pour le public en streaming. L'émission a atteint 5,6 millions de vues sur toutes les plateformes l'année dernière, et nous réfléchissons à de nouvelles façons de faire en sorte que notre diffusion résonne avec les gens du monde entier sur Twitch, Twitter, Facebook, YouTube et toutes les autres plateformes de streaming, maintenant que l'événement n'est plus lié à son emplacement central à Londres.

Un salon numérique est l'occasion de rendre l'événement encore plus accessible et inclusif. Le Golden Joystick Awards 2020 aura pour but de connecter des millions de personnes exprimant leur soutien aux jeux et aux créateurs. 2020 a été difficile à bien des égards, mais marque un moment spécial dans notre industrie, avec l'aube d'une nouvelle génération de consoles. Nous sommes impatients de célébrer cette nouvelle génération de consoles et une nouvelle génération de créateurs, lorsque les Golden Joystick Awards reviendront en novembre 2020; soulignant le pouvoir du jeu vidéo pour un changement positif à un moment où nous en avons le plus besoin.