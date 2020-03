gamescom 2020 : une première liste d'exposants confirmée, deux des trois gros constructeurs présents

En cette période d'épidémie de coronavirus COVID-19, beaucoup de salons et festivals imminents sont annulés pour des raisons sanitaires. Cette crise représente un vrai casse-tête pour les organisateurs d'évènements prenant place dans plusieurs semaines ou plusieurs mois : vaut-il mieux espérer que la situation s'améliore et continue à tout organiser comme si de rien n'était, ou annuler la tenue de ces sauteries au plus tôt pour limiter les frais ?

Dans le monde du jeu vidéo, l'E3 2020, qui se déroulera dans trois mois, est remis en question, alors que l'ESA surveille attentivement l'évolution de la situation. Plus tard, du 25 au 29 août 2020, c'est la gamescom 2020 que l'industrie a dans le viseur. Et pour le moment, les organisateurs font comme si tout allait bien se passer, et présentent cette semaine une première liste d'exposants.

Astragon Entertainment

Bandai Namco Entertainment

Bethesda Softworks

Capcom Entertainment

CD Projekt RED

Electronic Arts

ESL Gaming

Kalypso Media

Koch Media

MediaMarkt

Microsoft / Xbox

My.com

NCSOFT

Nintendo

Sega

THQ Nordic

Twitch

Ubisoft

Wargaming

Alternate

Aorus (Gigabyte)

BenQ

Caseking

Corsair

Kingston Technology

Medion

Omen

Samsung

Trust

Beaucoup de grands noms sont déjà là, comme les constructeurs Nintendo et Xbox, ce dernier devrait donc logiquement profiter de l'évènement pour laisser les joueurs approcher sa Xbox Series X. PlayStation n'est pas dans le lot, une décision peu surprenante alors que la marque semble vouloir s'éloigner des salons traditionnels pour privilégier un contact plus direct avec ses fans, même s'il n'est pas impossible que ses plans changent d'ici là. Nous avons le temps, car la gamescom, ce sera dans plus de cinq mois.