Le coronavirus fait encore des siennes... Los Angeles passe en « état d'urgence », une certaine panique s'installe dans les environs. Ainsi, et après l'annulation de diverses conventions à travers le monde, les organisateurs de l'E3 se posent des questions. Faut-il maintenir le plus gros salon vidéoludique ? L'ESA se montre, pour le moment, confiant.

Un petit communiqué a été partagé.

La santé et la sécurité de nos participants, de nos exposants, de nos partenaires et de notre personnel sont notre priorité absolue. Alors que l'ESA continue de planifier un E3 sûr et réussi, qui se déroulera du 9 au 11 juin 2020, nous surveillons et évaluons la situation chaque jour.

Comme vous venez de lire, l'E3 2020 est toujours d'actualité. Si les dirigeants décident d'annuler l'évènement, allons-nous entrer dans une nouvelle ère où l'industrie va prendre conscience qu'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour annoncer de nouvelles choses ? Nous sommes dans une génération où tout passe par le « numérique », certains éditeurs et constructeurs ont déjà franchi le cap, d'autres pourraient ouvrir les yeux et suivre le pas... Pour le coup, wait and see.

En attendant de plus amples informations, que pensez-vous de tout cela ?

