E3 2020 : c'est officiel, Sony et sa PS5 n'y seront pas

La rumeur enflait depuis plusieurs jours, mais c'est désormais officiel : Sony ne sera pas présent à l'E3 2020. Le constructeur nippon a confirmé la mauvaise nouvelle à GamesIndustry.biz, mais que les joueurs se rassurent, Sony compte bien assurer la promotion de sa PS5 comme il se doit.

Sony Interactive Entertainment a ainsi partagé un communiqué expliquant la raison de son absence à l'E3 2020, tout en promettant des évènements mondiaux dans les prochains mois :

PS4 Pro 1 To 299,99 € sur Amazon Après une évaluation approfondie, SIE a décidé de ne pas participer à l'E3 2020. Nous avons un grand respect pour l'ESA en tant qu'organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l'E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous sommes concentrés cette année. Nous nous appuierons sur une stratégie d'évènements mondiaux en 2020 en participant à des centaines d'évènements grand public à travers le monde. Notre objectif est de faire en sorte que les fans se sentent membres de la famille PlayStation et puissent jouer à leur contenu préféré. Nous avons une gamme fantastique de titres à venir sur PlayStation 4, et avec le lancement prochain de la PlayStation 5, nous nous réjouissons vraiment d'une année de fête avec nos fans.

Pour rappel, Sony n'avait pas non plus participé à l'E3 2019, mais pour le coup, il n'avait pas grand-chose à montrer l'année dernière, contrairement à maintenant avec la PS5. Mais l'Electronic Entertainment Expo, organisée par l'Entertainment Software Association, n'arrive plus à séduire les professionnels comme les joueurs autant qu'avant. Les informations s'accumulent et se perdent sur la Toile en quelques heures, et même si le monde vidéoludique a les yeux rivés sur Los Angeles chaque mois de juin depuis 1995, eh bien, les constructeurs sont frileux. Sans oublier que l'ESA a balancé dans la nature, par erreur, les coordonnées de 2 000 journalistes qui s'y étaient rendus ces dernières années... Clairement, l'E3 va évoluer, en s'ouvrant peut-être encore plus aux joueurs, au détriment des professionnels.

Pour autant, l'E3 2013 avait bien profité à Sony et sa PS4, permettant au constructeur japonais de rapidement rebondir après l'erreur de Microsoft, qui promettait alors une Xbox One toujours connectée en ligne pour jouer. Il est désormais évident que Sony va présenter sa PlayStation 5 dans son coin, sans se soucier de ce que proposeront Microsoft et Nintendo à l'E3 2020, et en allant au plus proche des joueurs avec des évènements encore mystérieux aux quatre coins du globe.