CES 2020 : PS5, un logo officiel et un petit récapitulatif partagés

Lors de la conférence de presse de Sony Corporation lors du CES 2020, le président de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan est monté sur scène. Forcément, les joueurs étaient en ébullition, tout le monde pensait voir la carrure de la PS5. Alors ? Eh bien rien...

Le CEO a parlé de l'univers PlayStation, a livré quelques chiffres et a partagé un... logo officiel. En outre, un petit diaporama exhibait des fonctionnalités connues de la plateforme, comme le Ray Tracing, l'audio 3D, la prise en charge d'un SSD ultra-rapide et des Blu-ray UHD. Et ? C'est tout...

Il a tout de même déclaré ces quelques mots :

Sony PlayStation 4 Pro 1 To, Avec 1 Manette Sans Fil Dualshock 4 V2, Châssis G, Noir (Jet Black)

289,99€ sur Amazon* * Prix initial de vente : 289,99€. Nous avons annoncé plusieurs caractéristiques clés de la PS5, [...] notamment une technologie à l’épreuve du temps comme une toute nouvelle manette haptique avec des gâchettes adaptatives. La PlayStation 5 inspirera les développeurs à créer des univers étendus tout en proposant de nouvelles expériences de jeu plus immersives que jamais.

Il a fini en précisant :

Il y a beaucoup plus à partager sur la PlayStation 5 dans les mois à venir, et nous sommes impatients de vous révéler plus d'informations, notamment le contenu qui mettra en valeur la plateforme.

Tout est dit...