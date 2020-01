CES 2020 : Razer dévoile une manette pour mobiles, une tour originale, un routeur et une énorme station pour les jeux de course

Razer n'a évidemment pas manqué le CES 2020 en ce début d'année, et le constructeur a profité de l'évènement pour dévoiler quelques-uns de ses futurs produits, dont une manette pour les smartphones.

La Razer Kishi est donc une manette en deux parties se connectant en USB-C ou Apple Lightning pour une latence réduite aux appareils mobiles. Le constructeur insiste sur sa compatibilité avec les jeux en streaming, la cible est évidemment les utilisateurs de Google Stadia, mais également ceux de GeForce NOW. La Razer Kishi devrait débarquer dans le courant de l'année 2020.

Autre produit, le Sila 5G Home Router, qui est comme son nom l'indique un routeur compatible 5G là encore taillé pour le gaming avec une latence ultra faible. Vient ensuite l'Eracing Simulator, une énorme installation disposant d'un fauteuil sur une plateforme hydraulique, un système de projection, un volant et un pédalier, ce qui en fait la station idéale pour tous les amateurs de simulations automobiles. Pour le coup, Razer ne compte pas vraiment proposer ce Eracing Simulator sur le marché, mais le constructeur compte revoir sa copie et peut-être en faire un modèle commercial par la suite.

Enfin, Razer a dévoilé le Tomahawk Gaming Desktop, qui est bel et bien un ordinateur de bureau caché dans un boîtier ultra compacte, mettant en avant la carte graphique NVIDIA RTX 2080 SUPER. Mais l'engin embarque également un processeur Intel Core i9 et 60 Go de RAM, avec des modules pour changer facilement les barrettes de mémoire vive, le SSD et même le GPU. Le Tomahawk Gaming Desktop devrait arriver dans le courant de la première moitié de 2020, à un prix encore inconnu, mais qui risque de faire mal au porte-monnaie.