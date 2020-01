CES 2020 : réalité simulée, une petite démo technique de MSI sur un laptop

Lors de la conférence MSI, de nombreuses annonces ont été faites que ce soit du côté hardware, mais aussi logiciel. Toutes présentées dans leur showroom au Venetian de Las Vegas pour le CES 2020, il y avait encore une petite place pour une expérience originale, une démonstration de réalité simulée (Simulated Reality).

Tout d'abord, il faut savoir sur la réalité simulée est un concept qui estime que la réalité peut être simulée par des ordinateurs sans que nous ne puissions détecter le vrai du virtuel. Dans notre cas, si l'expérience de MSI ne nous plonge pas (encore) dans la matrice au côté de Neo, c'est déjà un joli premier pas avec des objets, manipulables, qui « flottent » au-dessus du clavier d'un laptop.

Techniquement, nous sommes face à un PC portable de MSI modifié avec un capteur Leap Motion pour le tracking des mains et un écran qui affiche de la 3D sans lunettes. En pratique, en arrivant devant le PC, la webcam détecte la position de nos yeux et centre le focus de l'écran pour que nous puissions voir en 3D. Ceci permet d'ailleurs de se déplacer légèrement et ne nous oblige pas à nous figer à un endroit précis. C'est un vrai plus pour l'immersion et l'utilisation. Pour cette expérience, nous avions plusieurs objets modélisés présentés sur l'écran que nous pouvions tirer vers nous et faire pivoter, avec notre main, jusqu'à les avoir flottant au-dessus du clavier. Grâce à la webcam, et le tracking des yeux, il était même possible de regarder l'objet en bougeant la tête sans perdre le volume de l'objet. C'est totalement magique, il faut le reconnaître.

Concrètement, cette petite démo technique ne révolutionne pas le monde, mais ouvre une porte sur des possibilités différentes de celles apportées par la réalité virtuelle ou la réalité augmentée qui obligent à porter un accessoire sur les yeux (lunettes, casque ou lentilles). Ici, un objet existe par lui-même, simplement, et la qualité graphique n'est pas compromise. Pour les créatifs et tous les professionnels ayant à montrer des choses à leurs clients, c'est même une solution qui, si elle est poussée plus en avant, a un avenir tout tracé. Dans le jeu vidéo, il y a des possibilités certaines, évidentes même, mais il y a peu de chance que le concept passe en mode tout public. Du côté des salles d'arcades ou autres, pourquoi pas. À suivre et merci à MSI pour cette petite découverte.