CES 2020 : Elgato dévoile le 4K60 S+, un boîtier de capture en 4K 60 fps qui n'a pas besoin de PC

Toujours à l'affut lorsqu'il s'agit de s'adresser aux vidéastes et streameurs, Elgato profite du CES 2020 pour dévoile le 4K60 S+, un nouveau boîtier de capture performant qui a la particularité de pouvoir être utilisé sans ordinateurs.

Les streameurs peuvent toujours se servir du 4K60 S+ pour enregistrer et diffuser leurs contenus en 4K et à 60 fps sans latence grâce à la connexion USB 3.0, mais le boîtier permet surtout d'enregistrer ses captures sans ordinateur. Eh oui, l'accessoire d'Elgato peut accueillir une carte SD de 256 Go pour sauvegarder ses meilleurs moments, même si pour en faire quelque chose, il faudra presque à chaque fois passer par un logiciel de montage. Mais au moins, le 4K60 S+ se veut très polyvalent.

Bon, pour s'offrir ce périphérique dernier cri, il faudra mettre la main au porte-monnaire, le 4K60 S+ est vendu en précommande contre 399,99 $, mais visiblement, le prix n'a pas été un frein, il est déjà en rupture de stock sur le site d'Elgato.