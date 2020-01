RUMEUR sur la PS5 : PlayStation ne serait pas présent à l'E3 2020

La PS5 est sur toutes les lèvres cette semaine, alors que PlayStation a échauffé les esprits en révélant le logo officiel de la console.

Et même si les détails techniques sur la bête sont déjà en partie connus, les joueurs veulent désormais savoir à quoi ressemblera vraiment la machine, à l'intérieur comme à l'extérieur, et découvrir les premières exclusivités qui lui serviront de fer de lance. Mais à quand la fameuse présentation ? Devons-nous nous attendre à une redite du PlayStation Meeting de février 2013 qui avait révélé la PS4 en bonne et due forme ? VGC s'est tenté à un long papier à ce sujet, entre analyses et théories, mais a néanmoins réussi à glaner une information inédite grâce à ses sources.

Selon les journalistes, PlayStation et la PS5 ne seraient pas présents à l'E3 2020, quand bien même tout le monde y aurait espéré une confrontation directe avec la Xbox Series X durant la grand-messe annuelle du jeu vidéo. Le plan actuel serait bien de manquer le salon, mais les organisateurs feraient cependant actuellement tout pour les faire changer d'avis. La nouvelle ne serait finalement que peu surprenante, le constructeur ayant proposé un service réduit avec quatre jeux présentés en 2018, et ayant déjà été absent en 2019.

Toujours selon VGC, Xbox profiterait de cette absence pour booster sa présence à Los Angeles. Espérons au moins que les deux consoles soient présentées avec l'E3 2020 pour que la concurrence entre les plateformes de nouvelle génération soit au cœur des débats, avec ou sans les constructeurs.

