PS5 : « les grandes différences n'ont pas encore été annoncées », Sony promet des caractéristiques « uniques »

Il y a peu, Sony Interactive Entertainment a dévoilé le logo officiel de la PS5. En attendant de plus amples informations, plus de 5 millions de joueurs ont liké la photo sur Instagram. La communauté veut de nouveaux détails croustillants concernant cette future console, Mister S., lui, demande d’être patient. En effet, le constructeur attend le bon moment pour en dire plus.

Le CEO Jim Ryan s'amuse à teaser la Toile et a stipulé à nos amis de chez Business Insider :

Sony PlayStation 4 Pro 1 To

Chaque fois qu'une nouvelle console est lancée, le processeur et les graphismes évoluent. Ces améliorations sont bien sûr séduisantes, mais nous devons aussi avoir des attraits spécifiques dans la poche. Sachez-le, il y a plusieurs caractéristiques uniques de la PlayStation 5, que nous communiquerons ultérieurement, qui la distinguent des consoles précédentes. Les « grandes différences » n'ont pas encore été annoncées.

Une nouvelle manette, un SSD ultra rapide dans les entrailles, Sony se contente de nous livrer un apéro en attendant le plat principal. Pour le coup, nous avons hâte de connaître ces fameuses « caractéristiques »... Affaire à suivre donc !

Rappelons que la PS5 sera disponible en fin d'année 2020.