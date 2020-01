PS5 : la console next-gen bat déjà un record (sur Instagram)

Tsukasael Wrote: t'auras ça avant l'e3 sur leur propre evenement, surtout que j'ai de gros doutes sur la présence de sony à l'e3 encore cette année, je pense qu'ils ont tourné la page sur ce salon il n'y retouneront plus (du moins en conf)

Sony a fait l'impasse en 2019 car ils n'avaient "que" 4 jeux à montrer, dont Dreams qui était déjà en accès anticipé, donc 3 jeux seulement.En 2020, ils devraient être là. Conférence ou State of Play mais présence sur place façon Nintendo, ça reste à voir, mais je trouve qu'une audience fait la différence dans ce genre d'évènements.Mais se passer totalement de l'E3 c'est pas vivable si tu as des choses à montrer. C'est plus facile de profiter de la présence de la presse et des bloggueurs/youtubeurs sur place que de les inviter à un évènement à part façon Last of Us 2.