PS5 : des photos de la DualShock 5 en fuite ?

C'est un peu la folie en ce moment... Il n'y a pas si longtemps, des brevets d'une DualShock ont pullulé sur la Toile. Particularité du pad ? Des boutons font leur apparition à l’arrière. La communauté se pose alors des questions, s'agit-il de la manette prévue pour la PS5 ? En attendant une confirmation/officialisation de Sony Interactive Entertainment, de nouvelles photos surgissent sur Reddit.

Cette fois-ci, c'est un employé d'un studio possédant le Dev Kit de la PS5 qui a pris en secret quelques clichés et les a envoyés à un contact en stipulant, au passage, « s'il te plaît, ne les partage pas » (oups, quelqu'un vient de perdre un ami...). De ce que nous pouvons en voir, le pavé tactile semble être un peu plus condensé, et dépasse légèrement du haut.

L'attente devient insoutenable pour certains... Pour le coup, vivement que Mister S. communique une bonne fois pour toutes sur la sur chose. Dans les heures qui viennent ? Affaire à suivre.