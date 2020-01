PS5 : la DualShock 5 exhibée au travers de quelques brevets ?

Le monde entier n'attend qu'une chose, l'E3 2020. Et pour cause, durant cet évènement vidéoludique, Sony Interactive Entertainment pourrait communiquer sur la PS5. En attendant la prise d'un rendez-vous pour nous faire saliver, les joueurs scrutent la Toile pour trouver diverses informations sur cette future machine.

C'est le cas de nos amis de chez Let's Go Digital qui ont découvert un brevet intrigant et intéressant concernant une DualShock. Premier constat, de nouveaux boutons feront leur apparition au dos de la manette ; deux gros et deux petits. Ensuite et pour finir, le bouton PlayStation a disparu et la pavé tactile semble légèrement plus petit...

Est-ce vraiment le pad de la PS5 ? Grande question... Une nouvelle DualShock 4 pour nos belles PS4 ? Wait and see.

Lire aussi : DualShock 4 : PlayStation annonce un accessoire permettant d'ajouter des boutons à l'arrière de la manette PS4