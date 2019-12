DualShock 4 : PlayStation annonce un accessoire permettant d'ajouter des boutons à l'arrière de la manette PS4

Alors que tous les regards se tournent vers la next-gen, les ingénieurs de chez Sony Interactive Entertainment continuent de se casser la tête pour apporter un brin de nouveautés aux possesseurs d'une PS4. Ainsi, la firme japonaise annonce la venue d'un accessoire plutôt pratique qui transforme (en partie) votre DualShock 4 en une manette Pro.

Et pour cause, en clipsant cette petite bête, deux boutons sont ajoutés à l’arrière du pad pour avoir un certain confort dans différents jeux. Pour le coup, laissons la société présenter ce nouveau joujou.

Son design soigné avec ses deux touches arrière tactiles et programmables vous permet de mieux utiliser vos mains pour réduire le temps de réponse, ce qui vous donne plus de flexibilité en compétition. Touches arrière réactives et écran OLED hi-fi : les deux touches arrière peuvent se voir attribuer jusqu’à 16 actions différentes comme les touches triangle, cercle, R1 et R2 et fournissent un retour tactile exceptionnel ; vous pourrez donc sauter et glisser sans rien manquer de l’action. Cet accessoire comporte également un écran OLED intégré qui fournit en temps réel des informations sur l’attribution des touches.

Hautement configurable : une touche dédiée vous permet de redéfinir toutes les saisies de touches à la volée pour que vous soyez toujours prêt, quel que soit le jeu auquel vous jouez. De plus, vous pouvez sauvegarder et choisir jusqu’à 3 profils à utiliser dans divers jeux. Il y a également un passe-câble pour casque afin de connecter un casque 3,5 mm filaire à la manette.

Développé par PlayStation : le produit a été testé et approuvé pour tous vos jeux PlayStation 4 et PlayStation VR favoris. Il a été conçu pour s’accorder avec l’ergonomie de la manette DS4.

Le prix ? 29,99 €. Sa date de sortie ? Le 14 février 2020. Vous savez tout !