RUMEUR sur la PS5 : deux modèles différents au lancement, prix et date de sortie ?

Actuellement, les regards se tournent vers la next-gen. Et pour cause, Microsoft a présenté son joujou, la Xbox Series X. Les joueurs n'espèrent plus qu'une chose désormais que Sony Interactive Entertainment prenne la parole et communique sur la PS5. En attendant de plus amples informations de la part du constructeur, nos confrères japonais de chez Famitsu relayent une fuite de Gamer Gate qui aurait eu échos de différentes choses intéressantes : modèles, tarifs et parution.

Selon les dires, deux consoles seraient lancées en même temps, à savoir :

PS5 : SSD 1 To, console de base - Prix : 76 980 ¥ (environ 630 €) ;

PS5 : SSD 4 To, GPU séparé pour le Ray-Tracing afin d'avoir des performances graphiques supérieures à la normale - Prix : 120 780 ¥ (environ 1 000 €).

Les journalistes se sont empressés de contacter Mister S. pour lui tirer quelques vers du nez, la firme a répondu (sans surprise) :

Ceci n'est pas une annonce officielle. Nous nous abstenons de commenter les rumeurs et les spéculations.

Et ce serait pour quand tout cela ? La date de sortie de la PS5 serait fixée au 4 décembre 2020… Les précommandes, elles, débuteraient le 3 mars prochain. Que pensez-vous de tout cela ? Seriez-vous prêt à mettre autant d'argent dans une console ?