RUMEUR sur la PS5 : la production de consoles revue à la baisse pour le lancement

Takashi Mochizuki de Bloomberg aurait encore une fois des informations exclusives sur la PlayStation 5 et sa production. Aux dernières nouvelles, Sony Interactive Entertainment désirait produire 15 millions de PS5 d'ici la fin de l'année fiscale en cours, mais un imprévu technique l'aurait forcé à abaisser ses plans de 4 millions d'unités, à 11 millions d'exemplaires. Bon, ce même Takashi Mochizuki annonçait pourtant seulement 5 à 6 millions de machines en circulation d'ici fin mars 2021 il y a quelques mois, mais la situation a forcément évolué depuis.

Le journaliste explique que le constructeur aurait un problème d'approvisionnement avec un composant en particulier, à savoir le « système sur une puce » (ou system-on-chip pour les connaisseurs), personnalisé et propre à la PS5. La production de cette petite partie de la console aurait fortement diminué lors du pic de la crise sanitaire due au COVID-19, baissant jusqu'à 50 % du rythme souhaité lors de certaines périodes. Et même s'il y a désormais du mieux, les SoC n'arriveraient pas tous à temps pour remplir le calendrier de SIE.

Faut-il pour autant s'attendre à une pénurie de PlayStation 5 ? Pas vraiment, car avec 11 millions de PS5 disponibles d'ici fin mars 2021 et un catalogue d'exclusivités encore peu transcendantes, les achats compulsifs dès le lancement ne devraient pas être si nombreux que ça. À titre de comparaison, la PS4 avait déjà fait fort avec ses 2,1 millions d'unités écoulées en 2 semaines, alors la PlayStation 5 a encore de la marge. En revanche, elles pourraient mettre plus de temps à être acheminées vers les acheteurs en raison d'une distribution moins optimale. Reste tout de même à connaître le prix et la date de sortie de la bête, qui devraient enfin être officialisés demain.

