RUMEUR sur la PS5 : un émulateur PS3 en développement chez Sony

Dans le match qui oppose la Xbox Series X à la PlayStation 5, la console de salon de Microsoft a un argument de taille : la rétrocompatibilité d'une partie du catalogue des Xbox, Xbox 360 et Xbox One sur la Xbox Series X. La PS5 ne permet quant à elle que de profiter de jeux PS4, ce qui n'est déjà pas si mal.

Mais, d'après certaines rumeurs, Sony travaillerait sur un émulateur permettant de jouer aux jeux PlayStation 3 sur PS5. C'est ce qu'a affirmé Nick Baker dans un podcast de XboxEra, expliquant que le constructeur japonais plancherait sur « la rétrocompatibilité d'une sélection de jeux PlayStation 3 ». Une déclaration un peu floue, Nick Baker avoue ne pas avoir d'autres informations à donner, mais Jeff Grubb de Giant Bomb en a rajouté une couche, déclarant :

C’est quelque chose dont j’ai entendu parler, c'est en préparation depuis un certain temps ; Je pensais que cela allait être révélé plus tôt cette année lorsque j’en ai entendu parler pour la première fois, mais cela ne s’est clairement pas produit. Cela ne veut pas dire que cela n’arrivera jamais ; peut-être que c'est le cas.

Pour rappel, les abonnés au PlayStation Plus Premium peuvent redécouvrir régulièrement des jeux PlayStation Classis, sortis sur les précédentes consoles de Sony, mais une véritable émulation de jeux PS3 serait une grosse annonce pour tous les joueurs, permettant d'enfin remettre les mains sur des jeux cultes sans dépendre de l'abonnement. Reste à savoir si tout le catalogue de jeux PlayStation 3 sera rétrocompatible, si la rumeur est avérée.

Comme toujours, il va falloir se montrer patient. Si vous voulez vous amuser sur des jeux PS3, l'abonnement PlayStation Plus Premium est disponible contre 151,99 € pour un an, via des cartes PSN vendues sur Amazon ou Fnac.

