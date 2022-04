Chernobylite : les versions PS5 et Xbox Series X et S ont droit à leur bande-annonce de lancement

Pas simple de suivre l'évolution de Chernobylite. Le jeu de survie de The Farm 51 et All in! Games est à l'origine sorti sur PC en Early Access, puis en version finale, avant d'être porté sur PS4 et Xbox One, mais des versions améliorées sur PS5 et Xbox Series X|S sont attendues depuis un long moment. Et elles sont enfin disponibles !

Les studios lancent en effet aujourd'hui Chernobylite sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec une bande-annonce à admirer ci-dessus. Le jeu bénéficie désormais d'une résolution en 4K à 60 fps ou en 1080p à 60 fps, avec le support des manettes DualSense sur la console de Sony. Chernobylite a droit sa version physique sur PS5 si vous n'avez pas encore le jeu, mais sinon, les possesseurs du titre sur PS4 et Xbox One peuvent profiter d'une mise à jour gratuite pour découvrir ces nouveautés.

Il en est de même sur PC, cette version accueille au passage le premier DLC de Chernobylite, avec la mission Memories of You, l'arc Silent Assassin et le pack d'éléments cosmétiques Blue Flames. Tout cela arrivera sur consoles de salon dans le courant de l'été, et c'est gratuit. Si vous n'avez pas Chernobylite, il est vendu 29,99 € sur GOG.com.

