Chernobylite : les versions PS5 et Xbox Series X et S datées, avec une mise à jour gratuite sur PC

Chernobylite est à l'origine sorti en Early Access sur PC, puis en version finale toujours sur ordinateurs, avant d'être porté sur PlayStation 4 et Xbox One en septembre dernier. Mais The Farm 51 et All in! Games prévoyaient depuis longtemps des versions PS5 et Xbox Series X|S, qui trouvent aujourd'hui une date de sortie.

Chernobylite sera donc disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 21 avril 2021. Les joueurs auront la possibilité d'utiliser deux nouveaux modes graphiques (4K dynamique à 30 fps ou 1080p à 60 fps), tandis que sur PS5, la DualSense aura droit à des fonctionnalités via les vibrations et les gâchettes adaptatives. Toujours sur la console de Sony, une version physique sera proposée au lancement, et si vous avez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour sera gratuite.

Les studios n'oublient pas la version PC, qui accueillera le 21 avril également une mise à jour transformant Chernobylite en Enhanced Edition. Ce sera encore une fois gratuit et elle permettra de jouer avec des graphismes améliorés et du ray-tracing, comme sur les consoles de salon de dernière génération.

Enfin, The Farm 51 et All in! Games annoncent que Blue Flames, le premier DLC de Chernobylite, sera lancé également le 21 avril prochain. Première extension d'une série de DLC attendus en 2022, il inclura du contenu gratuit avec la mise à jour Memories of You avec l'arbalète Silent Assassin et du contenu payant. Vous pouvez retrouver Chernobylite à 26,99 € chez Gamesplanet.

