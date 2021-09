Chernobylite : les versions PS4 et Xbox One enfin lancées en vidéo

Source: All in! Games

Source: All in! Games

Il se sera fait désirer, ce Chernobylite sur consoles de salon. Sorti cet été sur ordinateurs après plusieurs mois en Early Access, le jeu de rôle, de survie, d'horreur et de science-fiction de All in! Games et The Farm 51 devait arriver au début du mois sur PlayStation 4 et Xbox One, mais il a été repoussé de quelques semaines.

Mais l'attente est désormais terminée, Chernobylite débarque enfin sur PS4 et Xbox One avec une nouvelle bande-annonce, à découvrir ci-dessus. Les développeurs sont évidemment très contents de ce lancement, mais c'est loin d'être fini pour eux, Chernobylite aura droit à du contenu additionnel au fil des 14 prochains mois avec six DLC, gratuits et payants, rajoutant de nouvelles missions, des armes et monstres inédits et davantage de modes de jeu.

Par ailleurs, les studios rappellent que Chernobylite est également attendu sur PS5 et Xbox Series X|S, aucune date n'a été donnée, mais les possesseurs du jeu sur PS4 ou Xbox One bénéficieront d'une mise à jour gratuite au lancement. Enfin, une édition physique sur PS4 avec des bonus numériques (carte de la Zone d'Exclusion, cartes postales, affiche et artbook The Art of Chernobylite) est attendue le 1er octobre prochain, vous pouvez la précommander contre 34,99 € sur Amazon.

