Chernobylite : la sortie sur PS4 et Xbox One repoussée

Déjà disponible depuis le 28 juillet dernier sur PC, Chernobylite est également attendu sur PlayStation 4 et Xbox One. Cette version pour consoles de salon devait arriver le 7 septembre prochain, mais The Farm 51 et All in! Games viennent d'annoncer aujourd'hui que cette date de sortie est repoussée.

Fort heureusement, le report n'est pas très important, la nouvelle date de sortie de Chernobylite est fixée au 28 septembre 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One. Les studios expliquent qu'ils ont rencontré des soucis jusqu'ici inconnus sur ces versions pour consoles de salon, et ils ont décidé de repousser le lancement afin de proposer un jeu de qualité optimale.

Rendez-vous donc dans un mois pour découvrir Chernobylite sur PS4 et Xbox One, le titre aura droit à son édition physique sur la console de Sony, et des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S arriveront plus tard dans l'année. Vous pouvez précommander le jeu à 34,99 € sur Amazon.

