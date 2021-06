RUMEUR sur le PlayStation Plus : le nom du gros jeu PS5 offert en juillet 2021 aurait déjà fuité

Sony Interactive Entertainment nous régale en ce moment chaque mois avec les jeux offerts via le PlayStation Plus, qui ne manquent pas de qualité et de diversité. Et à en croire une intéressante rumeur, il pourrait récidiver en juillet 2021. Elle vient de ResetEra, pour changer, et d'un utilisateur au pédigré difficilement vérifiable dénommé deluxera.

Ce dernier avait réagi le 11 juin au leak fondé de practicalbrush12, qui avait diffusé une liste non exhaustive de jeux devant être présentés à l'E3 2021 : l'histoire a montré qu'il avait tout bon. Dès le partage du document, deluxera indiquait que ses contacts lui avaient confirmé qu'A Plague Tale: Requiem serait bien révélé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, avec une intégration au Game Pass dès sa sortie en 2022 et une Cloud Version sur Switch en parallèle. C'est bien ce qui a été annoncé dimanche.

Il a aussi écrit qu'Asobo annoncerait une version next-gen d'A Plague Tale: Innocence : elle a bien été dévoilée ce jeudi. Et il a conclu en disant de ne pas se précipiter sur l'édition PS5, car elle serait comprise dans les offres du PlayStation Plus de juillet 2021. Si le membre de ResetEra avait raison sur les 2 premières informations, pourquoi aurait-il tort sur la dernière ? Nous aurions alors là le nom du gros jeu qui serait gratuit pour les abonnés PS+ le mois prochain.

Sachant que les jeux offerts via le service sont justement censés tourner le 6 juillet, et que c'est la date de sortie choisie pour cette version next-gen, le tableau semble trop beau pour être faux. Nous aurons le fin mot de l'histoire dans les semaines qui viennent : d'ici là, vous pouvez vous abonner au PlayStation Plus pour un an moyennant 59,99 € à la Fnac.