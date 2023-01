RUMEUR sur le PlayStation Plus : les jeux offerts de février 2023 dévoilés avant l'heure, avec un gros DLC en supplément !

Chaque mois, c'est la même rengaine, à l'approche de la révélation officielle des jeux PlayStation Plus par Sony Interactive Entertainment, le leaker français billbil-kun prend les devants et les dévoile en avance. Ses déclarations étant très fiables, autant dire que nous savons donc à quoi nous attendre. Il vient de remettre ça ce dimanche avec les trois jeux de février, qui sont cette fois accompagnés d'un DLC, une première, mais qui n'a rien de réellement étonnant.

Ainsi, nous pourrions jouer sur PS5 et PS4 au jeu de skate OlliOlli World de Roll7, au titre multijoueur asymétrique Evil Dead: The Game, ainsi qu'à l'extension Au-delà de la Lumière de Destiny 2. Avec l'arrivée prochaine d'Éclipse, voilà une bonne manière pour SIE et Bungie d'attirer davantage de joueurs, qui auraient tout de même besoin d'acheter ensuite La Reine Sorcière pour raccrocher les wagons (sans parler des évènements de Bastion des Ombres survenus encore avant et du contenu saisonnier désormais indisponible, mais c'est une autre histoire...). Enfin, ce serait Mafia Definitive Edition qui serait proposé sur PS4, pouvant être remplacé par un autre selon la région du globe.

Il ne reste désormais plus qu'à patienter jusqu'à mercredi pour savoir si tout cela s'avère. Et pour ne pas changer, des cartes PlayStation Plus sont en vente sur Amazon.

