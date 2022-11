RUMEUR sur le PlayStation Plus : les jeux offerts en décembre 2022 encore en fuite

Sony Interactive Entertainment pourrait officialiser les prochains jeux donnés aux abonnés PlayStation Plus dès demain, la rotation des offres s'effectuant le 6 décembre 2022. Mais comme souvent, il vient vraisemblablement de se faire damer le pion par billbil-kun.

L'informateur de Dealabs toujours très bien renseigné vient de déclarer que, d'après ses sources, les titres proposés aux abonnés Essentiel, Extra et Premium seraient Mass Effect Legendary Edition sur PS4, ainsi que Biomutant et Divine Knockout (jeu d'action et de plateforme en 3D) sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Vous auriez jusqu'au 3 janvier 2023 à 11h00 heure française pour les ajouter à votre ludothèque et les conserver tant que votre souscription est active.

Le programme devrait plaire à de nombreux joueurs, s'il est bien confirmé par SIE dans les heures ou jours à venir. Vous pouvez vous abonner au PlayStation Plus à partir de 59,99 € par an.