RUMEUR sur le PlayStation Plus : les jeux offerts en janvier 2023 déjà en fuite

C'est une habitude, les jeux qui sont proposés gratuitement aux abonnés du PlayStation Plus, peu importe le type d'abonnement, fuitent en amont de leur révélation officielle par l'intermédiaire de billbil-kun de chez Dealabs. Pour autant, nous n'attendions pas de révélation aussi tôt dans le mois concernant ceux de janvier 2023, et ce n'est pas en raison des fêtes de fin d'année qu'elle a lieu ce vendredi. En effet, l'offre permettant aux nouveaux abonnés de souscrire à l'abonnement annuel avec 30 € de remise se termine aujourd'hui, c'est pourquoi il a décidé de leaker la liste des jeux, histoire de faire se décider ou non les récalcitrants.

Ainsi, nous devrions donc pouvoir profiter de Star Wars Jedi: Fallen Order, idéal avant de découvrir sa suite Star Wars Jedi: Survivor, et le metroidvania Axiom Verge 2 dans leurs versions PS5 et PS4. Le troisième jeu du trio serait Fallout 76 sur PS4, qui ne cesse d'être alimenté en contenu. Qu'il ou non des bons titres, il faudra de toute manière patienter jusqu'au 3 janvier pour les récupérer, et ce jusqu'au 6 février.

Des cartes PlayStation Plus sont en vente sur Amazon si besoin.

Lire aussi : PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en décembre 2022 dévoilés