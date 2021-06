A Plague Tale: Innocence, une version next-gen annoncée et datée sur PS5 et Xbox Series X et S, une Cloud Version pour Switch aussi

Développé par les Français d'Asobo Studio, A Plague Tale: Innocence fut l'une des belles surprises de 2019. Alors l'annonce d'une suite dénommée A Plague Tale: Requiem à l'E3 2021 fut l'un des évènements majeurs du salon virtuel. Elle n'est pas attendue avant 2022 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch, mais nous allons avoir un petit quelque chose pour nous occuper d'ici là.

Asobo prépare en effet une version next-gen pour A Plague Tale: Innocence ! Elle est pour le moment annoncée sur Xbox Series X|S pour le 6 juillet 2021, mais même si Xbox a de bonnes relations avec les Bordelais, il serait étonnant qu'elle ne débarque pas un jour sur PS5. La mise à niveau sera gratuite pour les joueurs Xbox One et apportera de l'audio 3D, du 60 fps et de la 4K Ultra HD pour les installations compatibles.

Vivez le récit déchirant d’Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l’Histoire. Pourchassés par l'Inquisition et cernés par l'avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont apprendre à se connaître et à compter l'un sur l'autre. Submergés par l’adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde impitoyable.

A Plague Tale: Innocence est actuellement compris dans le Xbox Game Pass pour Console, auquel vous pouvez vous abonner pour 9,99 € par mois.

Mise à jour : pas de suspens, la version next-gen sera disponible sur PS5 à la même date, avec une upgrade gratuite possible depuis la PS4. Et également le 6 juillet, une Cloud Version d'A Plague Tale: Innocence sera lancée sur Nintendo Switch via l'eShop, logiquement sans les mêmes atouts techniques.