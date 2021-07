A Plague Tale: Innocence, un trailer de lancement pour l'arrivée du jeu d'Asobo sur PS5, Xbox Series X et S, et Switch, des éditions physiques datées

Lors de l'E3 2021, Asobo Studio et Focus Home Interactive ont dévoilé A Plague Tale: Requiem, une suite à l'aventure d'Amicia et Hugo de Rune dans la France de l'Inquisition au 14e siècle, qui reste encore bien mystérieuse pour le moment et se destine à la nouvelle génération de consoles ainsi qu'à la Switch grâce au cloud gaming. Histoire de bien faire les choses, ces mêmes consoles accueillent donc à présent le premier épisode, A Plague Tale: Innocence, comme nous l'avions appris il y a quelques semaines.

Forcément, il n'échappe pas à sa bande-annonce de lancement qui nous rappelle les bonnes notes qu'il avait reçues de la presse internationale avec quelques phrases choisies au passage pour le mettre en avant. La vidéo n'oublie pas non plus de préciser que ces versions PS5 et Xbox Series X permettent un affichage en 4K UHD à 60 fps (la Xbox Series S propose des performances moindres non spécifiées), sans parler des optimisations audio et des temps de chargement améliorés. Il vous en coûtera 49,99 € sur Xbox, sauf si vous êtes abonné au Game Pass puisqu'il est inclus dedans, et 39,99 € sur PlayStation 5, mais il est inclus dans les jeux proposés aux abonnés PS+ ce mois-ci, des cartes d'abonnement étant vendues sur Amazon. Et si vous n'aimez pas le dématérialisé, bonne nouvelle, des éditions physiques débarqueront en boutique à compter du 19 octobre.

Concernant la Switch, A Plague Tale: Innocence - Cloud Version peut être acheté sur l'eShop au prix de 39,99 €, une démo étant là pour s'assurer au préalable que votre connexion sera suffisante pour en profiter dans de bonnes conditions.

