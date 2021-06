PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts de juillet 2021 dévoilé

Nous avions eu droit à un beau mois de juin avec les jeux offerts via le PlayStation Plus. Et les sympathiques offres de Sony Interactive Entertainment ne vont pas s'arrêter en ce début d'été. Le programme des titres « gratuits » pour les abonnés au service en juillet 2021 vient d'être confirmé, et il va en réjouir plus d'un. Déjà, sur PS5, comme prévu par les bruits de couloir, c'est bien le tout nouveau portage d'A Plague Tale: Innocence qui sera proposé.



Et sur PS4, nous aurons droit à Call of Duty: Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds, pour des jeux décidément très différents. Ils seront accessibles à partir de ce mardi 6 juillet 2021, et ce jusqu'à la rotation des offres prévue pour le 3 août.

Les sorties du PlayStation Plus pour juillet 2021

Operation: Tango Jusqu'au 5 juillet

Support : PS5 Star Wars: Squadrons Jusqu'au 5 juillet

Supports : PS4 et PSVR

Les entrées du PlayStation Plus pour juillet 2021

A Plague Tale: Innocence À partir du 6 juillet

Support : PS5 Call of Duty: Black Ops 4 À partir du 6 juillet

Supports : PS4 WWE 2K Battlegrounds À partir du 6 juillet

Support : PS4

Toujours disponible

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown Jusqu'au 2 août

Support : PS4

