Epic Games Store : A Plague Tale: Innocence et Minit gratuits cette semaine, un seul jeu recyclé ensuite

Encore une fois, l'Epic Games Store est généreux et offre deux jeux d'un coup. Après MOTHERGUNSHIP et Train Sim World 2, la plateforme de distribution sur PC permet d'obtenir gratuitement le jeu d'aventure au Moyen-Âge français A Plague Tale: Innocence et le très original Minit. Il remplace Speed Brawl au pied levé, ce dernier devrait quand même être offert prochainement.

Voici une brève présentation des deux jeux offerts, avec les liens pour les télécharger :

A Plague Tale: Innocence Vivez le récit déchirant d'Amicia et de son petit frère Hugo, livrés à eux-mêmes au cœur des heures les plus sombres de l'Histoire. Pourchassés par l'Inquisition et cernés par l'avancée inexorable des hordes de rats, Amicia et Hugo vont apprendre à se connaître et à compter l'un sur l'autre. Submergés par l'adversité, ils devront lutter pour survivre et trouver leur rôle dans ce monde impitoyable. Minit Minit est une petite aventure insolite, qui se joue par tranches de 60 secondes. Quittez le confort de votre maison pour venir en aide à toutes sortes d'individus étranges, découvrir d'innombrables secrets et combattre de dangereux ennemis, dans l'espoir de lever cette improbable malédiction qui veut que chaque journée ne dure qu'une minute.

La semaine prochaine, les joueurs pourront obtenir gratuitement un seul jeu, Rebel Galaxy, comme il y a deux ans. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.