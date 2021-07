Epic Games Store : MOTHERGUNSHIP et Train Sim World gratuits cette semaine, un jeu primé en 2019 offert ensuite

Les jeux offerts sur l'Epic Games Store ces dernières semaines vont par paire et ce n'est pas pour nous déplaire. Ce sont comme prévu MOTHERGUNSHIP, mélange de FPS et de bullet hell, et Train Sim World 2, le jeu de simulation ferroviaire de Dovetail Games, qui sont proposés gratuitement jusqu'au 5 août.

Pour les présentations et les liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

MOTHERGUNSHIP MOTHERGUNSHIP est un mélange explosif de FPS et de bullet hell aux options de personnalisation d'armes délirantes. À vous de vous équiper de votre arsenal déjanté et de terrasser une armada de robot-aliens qui ont conquis la Terre. Fabriquez des guns monstrueux, affrontez des boss gigantesques et relevez les défis d'un chaos aléatoire en vous frayant un chemin jusqu'au cœur de l'armada ennemie pour atomiser le MOTHERGUNSHIP ! Train Sim World 2 Opérez sur les lignes Intercity allemandes pour la première fois et activez le manipulateur de traction pour gagner en vitesse à bord de la célèbre DB ICE 3M au départ de Köln. Relevez le défi que représentent les services de fret à longue distance sur la ligne de Sand Patch Grade, y compris le terminal de Cumberland, en utilisant la puissance brute de la CSX AC4400CW. Maîtrisez les circuits et les gares mondialement connus du métro londonien avec la Bakerloo Line. Toutes les licences officielles, recréées de façon authentique. C'est vous qui êtes aux commandes dans la cabine.

La semaine prochaine, ce sont les biens différents A Plague Tale: Innocence et Speed Brawl qui seront offerts.

