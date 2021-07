SOLDES de l'Epic Games Store : des promotions de jusqu'à -90 % sur les hits d'hier et d'aujourd'hui avec les Soldes d'été

Non, l'Epic Games Store, ce n'est pas que des jeux gratuits tous les jeudis. La plateforme met en ce moment en lumière son catalogue grâce à ses Soldes d'été, une vague de promotions valable jusqu'au jeudi 5 août 2021 et qui concerne près de 400 jeux et bundles en tout genre, anciens ou récents.

Il y a de tout, des petits rabais de 10 % comme sur Biomutant qui passe à 10,99 €, aux vraies ristournes comme The Banner Saga Trilogy affiché à 13,19 € au lieu de 43,99 €. Pour les amateurs de petits prix, vous pouvez retrouver Splinter Cell à 1,24 €, Beyond Good & Evil à 1,49 €, Flower à 2,27 €, Donut County à 3,44 €, Uno à 3,99 € ou encore Assassin's Creed Unity à 4,49 €.

Pour découvrir l'intégralité des offres, pouvant aller jusqu'à 90 % de rabais, rendez-vous directement sur l'Epic Games Store. Et oui, malheureusement, il n'y a pas de coupons de réduction de 10 € à l'infini pour faire baisser le prix de vos commandes.